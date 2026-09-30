Javított iPad védelem

A három rétegű tok nem csupán egyedülálló hordtáskaként funkcionál iPad eszköze számára, de szemet gyönyörködtető, táskába csúsztatható kialakításának köszönhetően mindig magánál tarthatja. A tartós külső réteg, a levegőcellás középső habréteg és a puha szöszmentes belső rész tökéletes védelmet nyújt iPad készüléke számára.