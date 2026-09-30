2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1761/10
Javított iPad védelem
A három rétegű tok nem csupán egyedülálló hordtáskaként funkcionál iPad eszköze számára, de szemet gyönyörködtető, táskába csúsztatható kialakításának köszönhetően mindig magánál tarthatja. A tartós külső réteg, a levegőcellás középső habréteg és a puha szöszmentes belső rész tökéletes védelmet nyújt iPad készüléke számára.
iPad 2-höz
Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az Ön eszköze számára - stílusosan.
A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton van.
A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen környezetben megállja a helyét.