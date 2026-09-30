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Gyártás megszűnt

Tok

DLN1761/10

Javított iPad védelem

A három rétegű tok nem csupán egyedülálló hordtáskaként funkcionál iPad eszköze számára, de szemet gyönyörködtető, táskába csúsztatható kialakításának köszönhetően mindig magánál tarthatja. A tartós külső réteg, a levegőcellás középső habréteg és a puha szöszmentes belső rész tökéletes védelmet nyújt iPad készüléke számára.

Összes előny megtekintése

vékony, három rétegű kialakítás

Javított iPad védelem

  • iPad 2-höz

Egyszerű, stílusos kivitel

Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az Ön eszköze számára - stílusosan.

Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér

A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton van.

Kényelmes és stílusos kivitel

A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen környezetben megállja a helyét.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 739.6 kB
  • 29 November 2023

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.