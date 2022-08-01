    2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

      Series 800 Automata eszpresszógépek

      EP0820/00

      Általános értékelés / 5
      1 díj

      2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

      Élvezze a friss kávébabokból készült, ideális hőmérsékletű kávé zamatos ízét és aromáját intelligens kávéfőző rendszerünknek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval selymesen lágy cappuccinót vagy latte macchiatót készíthet könnyedén.

      Series 800 Automata eszpresszógépek

      2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

      Az intuitív érintőkijelzőnek köszönhetően

      • 2-féle ital
      • Klasszikus tejhabosító
      • Mattfekete
      • Érintőképernyő
      Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

      A klasszikus tejhabosító gőzt bocsát ki, ennek köszönhetően Ön könnyedén készíthet lágy habot cappuccinójához. Kell ennél több? Mindössze két részből áll, így a klasszikus tejhabosító tisztítása szintén egyszerű.

      Kényelemről gondoskodó, automatikus vízkőmentesítés

      Kávégépe tisztítása és karbantartása a vízkőmentesítésre figyelmeztető automatikus programnak köszönhetően rendkívül egyszerű. Az eljárás gyakoriságát a víz otthonában tapasztalható keménységéhez igazíthatja.

      Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffe Choice funkcióval

      Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a My Coffee Choice menüben. A három különböző beállítás közül könnyedén kiválaszthatja az igényeinek megfelelőt.

      Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

      A központi egység minden automata kávéfőző lelke, ezért rendszeresen tisztítani kell. A központi egység kivehető, így egyszerűen egy csap alatti öblítéssel alaposan megtisztíthatja.

      A kávétípus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével

      A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan íze és aromája most egyetlen érintésre van Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.

      Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az Ön kényelme érdekében

      Kényelme érdekében a tejrendszer, a cseppfelfogó tálca és a kávéőrlemény-tartó mosogatógépben is tisztítható. Ezzel időt takarít meg, és gondoskodhat a higiénikus tisztításról.

      20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel. Éles őrlőink a legjobb aromát és kávéízt hozzák ki a kávészemekből. 100% kerámia anyagból készült, ami biztosítja, hogy legalább 20 000 csésze kávé lefőzésénél használható legyen.

      A 12 fokozatú őrlőbetéttel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrlést

      Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, így a kávészemekből bármit előállíthat az extra finom portól a durva őrleményig.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Termék típusa
        Automata eszpresszógép
        Italok
        Eszpresszó, kávé
        Előre programozott italok
        2
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen, kerámia
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        Hidegtej-habosító
        Víztartály űrtartalma
        1,8 l
        Profilok
        Nem
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Felület
        Érintőikonos kijelző
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Származási hely

        Származási ország
        Románia
        Tervezés helye
        Olaszország

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        433 mm
        Termék szélessége
        246 mm
        Termék magassága
        371 mm
        Termék tömege
        8 kg
        Csomagolás hossza
        491,5 mm
        Csomagolás szélessége
        287,5 mm
        Csomagolás magassága
        487 mm
        Tömege csomagolással
        10-12,3 kg

      • Kompatibilitás

        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Tubusos kenőolaj
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Mérőkanál
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozék
        Philips főzőegység-kenőanyag

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Testreszabás

        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Főzés előtti aromabeállítás
        Igen
        Hőfokbeállítások
        3

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína, Románia

      • Többféle

        Italok
        • Eszpresszó
        • Forró víz
        • Kávé
        Őrölt kávé opció
        Igen
        Dupla csésze
        Igen
        Dupla csésze tejhez
        Nem

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Egyéb jellemzők

        Kivehető központi egység
        Igen
        Vezérelt vízkőmentesítés
        igen
        AquaClean
        Igen

      • A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
      • *70–82 °C-ot alapul véve.
