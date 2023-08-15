    A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      2300 Series Automata eszpresszógép

      EP2330/10

      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      Élvezze a 4 italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A LatteGo automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejes kávéjához, egyszerűen beállítható, és mindössze 10 másodperc alatt tisztítható*.

      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      LatteGo: a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk*

      • 4 italvariáció
      • Mattfekete
      • LatteGo tejrendszer
      • SilentBrew technológia
      Élvezze a 4 forró italt egyetlen érintéssel

      Élvezze a 4 népszerű kávéreceptet, a klasszikus eszpresszótól, a hagyományos feketekávén át a cappuccinóig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz.

      LatteGo, a leggyorsabban tisztíth. tejadagoló rendszerünk: 2 rész, cső nélkül

      A LatteGo a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk, mindössze 2 részes, nincsenek csövek, és 10 másodperc alatt tisztítható a csap alatt vagy a mosogatógépben. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.

      Egyszerű útmutatót és inspirációt nyújt a HomeID alkalmazás

      Tudjon meg mindent, amit a teljesen automata eszpresszógépéről tudnia kell, és fedezze fel a kávéházi receptek korlátlan, inspiráló világát a HomeID alkalmazással.

      Ugyanolyan finom kávé, 40%-kal csendesebben a SilentBrew segítségével

      Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.

      Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

      A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!

      Selymesen sima hab a LatteGo rendszerrel a különböző tejtípusokhoz

      A LatteGo egyetlen gombnyomásra automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejeskávéjához, a nagy teljesítményű körkörös tejhabosító technológiának köszönhetően, még kedvenc növényi alapú tejalternatíváival is.

      Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.

      Műszaki adatok

      • Származási hely

        Tervezés helye
        Olaszország
        Származási ország
        Romániában vagy Kínában készült; kérjük, ellenőrizze a gyártó országot a készüléken vagy a csomagoláson.​

      • Testreszabás

        Aromaerősség-beállítások
        3
        Kávé- és tejhosszúság
        Szabályozható
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Főzés előtti aromabeállítás
        Igen
        Hőfokbeállítások
        3

      • Többféle

        Italok
        • Eszpresszó, kávé, cappuccino, forró víz
        • Kávé
        • Cappuccino
        • Forró víz
        Őrölt kávé opció
        Igen
        Dupla csésze
        Igen
        Dupla csésze tejhez
        Nem

      • Egyéb funkciók

        Csendes főzés
        Igen
        Aromazár
        Igen
        Kivehető központi egység
        Igen
        Vezérelt vízkőmentesítés
        Igen
        AquaClean
        Igen

      • Kompatibilitás

        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Mérőkanál
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        AquaClean szűrő

      • Tartozékok

        Beleértve
        • LatteGo tárolófedél
        • AquaClean szűrő

      • Műszaki adatok

        Kábel hossza
        100 cm
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Tejtartály térfogata
        0,26 l
        Zacctartály kapacitása
        12 adag
        Víztartály térfogata
        1,8 l
        A termék tömege
        8 kg
        Szemeskávé-kapacitás
        275 g
        Zacctartály
        Elülső hozzáférés
        Víztartály
        Elülső hozzáférés
        Szűrőkompatibilitás
        AquaClean
        Szivattyúnyomás
        15 bar
        Szín és felület
        Mattfekete és króm
        Termék méretei
        246 x 371 x 433 mm
        Energiafogyasztás kávéfőzéskor
        1500 W

      • Általános műszaki adatok

        Állítható kifolyócső-magasság
        85–145 mm
        Tejadagolás
        LatteGo
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        • Cseppfelfogó tálca
        • LatteGO
        Egyszerű tisztítás és karbantartás
        Használható AquaClean szűrővel
        Kezelőfelület
        Színes érintőkijelző

      • Szerviz

        2 év garancia
        Igen

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Fenntarthatóság

        ECO-fokozat
        Igen
        Energiacímke
        „A” osztály

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      • Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).
      • *A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
