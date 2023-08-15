Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      2300 Series Automata eszpresszógép

      EP2336/40

      Általános értékelés / 5
      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      Élvezze a 4 italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A LatteGo automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejes kávéjához, egyszerűen beállítható, és mindössze 10 másodperc alatt tisztítható*.

      Összes előny megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      2300 Series
      - {discount-value}

      2300 Series

      Automata eszpresszógép

      összes

      recurring payment

      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      LatteGo: a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk*

      • 4 italvariáció
      • Krómozott fekete
      • LatteGo tejrendszer
      • SilentBrew technológia
      Élvezze a 4 forró italt egyetlen érintéssel

      Élvezze a 4 népszerű kávéreceptet, a klasszikus eszpresszótól, a hagyományos feketekávén át a cappuccinóig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz.

      LatteGo, a leggyorsabban tisztíth. tejadagoló rendszerünk: 2 rész, cső nélkül

      A LatteGo a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk, mindössze 2 részes, nincsenek csövek, és 10 másodperc alatt tisztítható a csap alatt vagy a mosogatógépben. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.

      Egyszerű útmutatót és inspirációt nyújt a HomeID alkalmazás

      Tudjon meg mindent, amit a teljesen automata eszpresszógépéről tudnia kell, és fedezze fel a kávéházi receptek korlátlan, inspiráló világát a HomeID alkalmazással.

      Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

      A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!

      Ugyanolyan finom kávé, 40%-kal csendesebben a SilentBrew segítségével

      Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.

      Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.

      Selymesen sima hab a LatteGo rendszerrel a különböző tejtípusokhoz

      A LatteGo egyetlen gombnyomásra automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejeskávéjához, a nagy teljesítményű körkörös tejhabosító technológiának köszönhetően, még kedvenc növényi alapú tejalternatíváival is.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Termék típusa
        Automata eszpresszógép
        Italok
        Eszpresszó, kávé, cappuccino, forró víz
        Előre programozott italok
        3
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        LatteGo
        Tejtartó
        0,26 l
        Víztartály űrtartalma
        1,8 l
        Profilok
        Nem
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Technológia
        Csendes főzés, LatteGo
        Felület
        Intuitív érintőkijelző
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        433 mm
        Termék szélessége
        246 mm
        Termék magassága
        371 mm
        Termék tömege
        8 kg
        Csomagolás hossza
        493 mm
        Csomagolás szélessége
        289 mm
        Csomagolás magassága
        475 mm
        Tömege csomagolással
        9,5 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        AquaClean szűrő
        Mellékelt tartozékok 5
        LatteGo tárolófedél
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        • Kávéolaj-eltávolító tabletták
        • Mérőkanál
        • Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Tisztítókefe
        Külön megvásárolható tartozék
        Philips főzőegység-kenőanyag

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Románia

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).
      • *A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.