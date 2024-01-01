Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    A legegyszerűbb módja a forró és a jeges kávék élvezetének

      5500 Series Automata eszpresszógép

      EP5547/90

      Általános értékelés / 5
      Áttekintések

      A legegyszerűbb módja a forró és a jeges kávék élvezetének

      Válasszon a LatteGo 5500 készülék 20 finom kávéreceptje közül! A tejes lattétól a frissítő jegeskávékig minden ital az ideális hőmérsékleten, tökéletes aromával és krémréteggel készül. A LatteGo selymesen sima habot készít – és a tisztítást is egyszerűvé teszi.

      Összes előny megtekintése

      5500 Series Automata eszpresszógép

      Hasonló termékek

      Összes Szuper-automatikus eszpresszógépek megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      5500 Series
      - {discount-value}

      5500 Series

      Automata eszpresszógép

      összes

      recurring payment

      A legegyszerűbb módja a forró és a jeges kávék élvezetének

      A LatteGo a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk*

      • 22 italvariáció
      • Krómozott fekete
      • LatteGo tejrendszer
      • SilentBrew technológia
      • QuickStart technológia
      20 forró és jeges ital csupán egy gombnyomásra

      20 kiváló recepttel az olyan melengető italoktól kezdve, mint az eszpresszó, a tejes latték és a cappuccinók, egészen a hűsítő jegeskávékig. Úgy kalibráltuk kávéfőző rendszerünket, hogy a jegeskávék ugyanolyan zamatosak legyenek, mint a forró italok.

      Készítsen bársonyosan sima tejhabot a LatteGo tejrendszerrel!

      A nagy teljesítményű ciklonikus habosítási technológiának köszönhetően akár növényi alapú tejalternatívákból is egyetlen gombnyomással készíthet selymesen sima tejhabot.

      Kevesebb várakozás, gyorsabb kávéfőzés a QuickStart rendszerrel

      Nem kell többé arra várnia, hogy felmelegedjen a kávéfőző. A QuickStart funkciónak köszönhetően bekapcsolás után a gép azonnal készen áll a kávéfőzésre. A gép a kiválasztott recept alapján melegszik fel.

      Még finomabb íz a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! A 12 beállítással pontosan állíthatja be a kávéőrlemény finomságát – a finom portól a durva őrleményig.

      Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze*** kávét főzhet vízkőmentesítés nélkül

      Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze kávét főzhet a készülék vízkőmentesítése nélkül. A kávéfőzés megkezdése előtt megtisztítja a vizet, így a kávé még ízletesebb lesz.

      Takarítson meg vizet és energiát az Eco-beállításokkal!

      Az öt Eco beállítás használatával csökkentheti a víz- és az energiafelhasználást anélkül, hogy az a kávé minőségének rovására menne. Az 5500 Series készülék az alapértelmezett beállításnál korábban tompítja a fő kijelző és a csészék jelzőfényét, kevesebb vizet használ öblítéskor, gyorsabban kapcsol készenléti állapotba, vagy tompítja a fényerőt.

      Merítsen inspirációt és találjon támogatást az alkalmazásban!

      Ismerje meg gépe minden csínját-bínját, és fedezzen fel új kávéházi stílusú kávérecepteket a HomeID alkalmazásban!

      Italok kiválasztása, személyre szabása és mentése az intuitív kijelzőn

      A könnyen használható, intuitív kijelzőn kiválaszthatja a receptet, valamint beállíthatja az ital erősségét, a kávéhosszúságot és a tejmennyiséget. Szeretné elmenteni egyéni beállításait? Mentse el az italt a négy felhasználói profil egyikében.

      40%-kal halkabb a SilentBrew technológiának köszönhetően**

      Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.

      A LatteGo tejrendszer tisztítása kevesebb mint 10 másodperc alatt elvégezhető

      A mindössze két részből álló, csöveket nem tartalmazó tejrendszer kevesebb mint 10 másodperc alatt tisztítható a mosogatógépben vagy a csap alatt. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Termék típusa
        Automata eszpresszógép
        Italok
        • Eszpresszó, kávé, cappuccino, latte macchiato, forró víz, americano, caffè crema, caffè latte,
        • jegeskávé, utazóbögre, eszpresszó lungo, ristretto, flat white, café au lait, jeges latte, jeges cappuccino, americano jégkockával, jéghideg caffé crema, jéghideg café au lait, jeges caffé latte, eszpresszó jégkockával, habosított tej
        Előre programozott italok
        20
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        Latte Go
        Tejtartó
        0,26 l
        Víztartály űrtartalma
        1,8 l
        Profilok
        4+ felhasználói profil
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Technológia
        LatteGo, csendes főzés, gyorsindítás
        Felület
        Intuitív TFT-kijelző
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        433 mm
        Termék szélessége
        246 mm
        Termék magassága
        371 mm
        Termék tömege
        8 kg
        Csomagolás hossza
        491,5 mm
        Csomagolás szélessége
        287,5 mm
        Csomagolás magassága
        478 mm
        Tömege csomagolással
        10–12,3 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 2
        Mérőkanál
        Mellékelt tartozékok 3
        Vízkeménységmérő tesztcsík
        Mellékelt tartozékok 4
        AquaClean szűrő
        Mellékelt tartozékok 5
        LatteGo tárolófedél
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Kávéolaj-eltávolító tabletták
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Tisztítókefe
        Külön megvásárolható tartozék
        Philips főzőegység-kenőanyag

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • * Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összevetve (2023)
      • **Korábbi Philips eszpresszó kávéfőzőkkel összehasonlítva
      • ***A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.