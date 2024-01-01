EP5549/70
A legegyszerűbb módja a forró és a jeges kávék élvezetének
Válasszon a LatteGo 5500 készülék 20 finom kávéreceptje közül! A tejes lattétól a frissítő jegeskávékig minden ital az ideális hőmérsékleten, tökéletes aromával és krémréteggel készül. A LatteGo selymesen sima habot készít – és a tisztítást is egyszerűvé teszi.Összes előny megtekintése
Automata eszpresszógép
20 kiváló recepttel az olyan melengető italoktól kezdve, mint az eszpresszó, a tejes latték és a cappuccinók, egészen a hűsítő jegeskávékig. Úgy kalibráltuk kávéfőző rendszerünket, hogy a jegeskávék ugyanolyan zamatosak legyenek, mint a forró italok.
A nagy teljesítményű ciklonikus habosítási technológiának köszönhetően akár növényi alapú tejalternatívákból is egyetlen gombnyomással készíthet selymesen sima tejhabot.
Nem kell többé arra várnia, hogy felmelegedjen a kávéfőző. A QuickStart funkciónak köszönhetően bekapcsolás után a gép azonnal készen áll a kávéfőzésre. A gép a kiválasztott recept alapján melegszik fel.
Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! A 12 beállítással pontosan állíthatja be a kávéőrlemény finomságát – a finom portól a durva őrleményig.
Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze kávét főzhet a készülék vízkőmentesítése nélkül. A kávéfőzés megkezdése előtt megtisztítja a vizet, így a kávé még ízletesebb lesz.
Az öt Eco beállítás használatával csökkentheti a víz- és az energiafelhasználást anélkül, hogy az a kávé minőségének rovására menne. Az 5500 Series készülék az alapértelmezett beállításnál korábban tompítja a fő kijelző és a csészék jelzőfényét, kevesebb vizet használ öblítéskor, gyorsabban kapcsol készenléti állapotba, vagy tompítja a fényerőt.
Ismerje meg gépe minden csínját-bínját, és fedezzen fel új kávéházi stílusú kávérecepteket a HomeID alkalmazásban!
A könnyen használható, intuitív kijelzőn kiválaszthatja a receptet, valamint beállíthatja az ital erősségét, a kávéhosszúságot és a tejmennyiséget. Szeretné elmenteni egyéni beállításait? Mentse el az italt a négy felhasználói profil egyikében.
Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A mindössze két részből álló, csöveket nem tartalmazó tejrendszer kevesebb mint 10 másodperc alatt tisztítható a mosogatógépben vagy a csap alatt. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.
