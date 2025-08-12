Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében
    • Play Pause

      Café Aromis Series 8000 Philips automata kávéfőző

      EP8757/20

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében

      Élvezze a kávéházi minőségű kávét otthona kényelmében a Philips Café Aromis kávéfőzővel. Készítsen több mint 50 italt az eszpresszótól a hideg áztatásos („cold brew”) kávékig, amelyek több kávébabból* készülnek a kávéházi ízélményért. A folyó víz alatt 10 másodperc alatt megtisztítható LatteGo Pro tejrendszer segítségével pedig bársonyosan meleg vagy hideg habot készíthet.

      Összes előny megtekintése

      Café Aromis Series 8000 Philips automata kávéfőző

      Hasonló termékek

      Összes Szuper-automatikus eszpresszógépek megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Café Aromis Series 8000
      - {discount-value}

      Café Aromis Series 8000

      Philips automata kávéfőző

      összes

      recurring payment

      Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében

      Az Ön által kedvelt intenzitás az eszpresszótól a cold brewig

      • Kávéházi minőségű eredmények BrewExtract technológiával
      • Bársonyos tejhab a LatteGo Pro segítségével
      • Több mint 50 forró és hideg ital minden hangulathoz
      • Kényelmes tisztítás
      • Felhasználóbarát intuitív kijelző
      Több kávébab, több íz

      Több kávébab, több íz

      Mi a kávéházi minőség titka? BrewExtract technológiánk több kávébabot* adagol és présel minden egyes főzéshez annak érdekében, hogy egy összetéveszthetetlen kávé ízélményt hozhasson ki kávéfőzőjéből. Szeretné, hogy pont tökéletes legyen? 7 intenzitási szint közül választhat a főzés finomításához.

      Bársonyos tejhab a kávéházi kedvenceihez

      Bársonyos tejhab a kávéházi kedvenceihez

      A kávéházi minőségű eredményhez bársonyos tejhab is jár, legyen az forró vagy hideg. Itt jön képbe a LatteGo Pro. A cappuccinótól a jeges lattéig, tejrendszerünk kávéházi minőségű eredményeket biztosít a tejtermékek és a növényi alapú tejek használatával. Mosogatógépben mosható, nincsenek benne csövek, így folyó víz alatt akár 10 másodperc alatt megtisztítható. Tapasztalja meg a tejhab új szintjét a LatteGo Pro segítségével.

      Több mint 50 forró és hideg ital minden hangulathoz

      Több mint 50 forró és hideg ital minden hangulathoz

      Több mint 50 forró és hideg kávéból készült alkotást próbálhat ki, a gazdag eszpresszóktól a frissítő hideg áztatásos („cold brew”) kávékig. Ezzel a kávéfőzővel forró és jeges kávé is készíthető, így tökéletes megoldás azoknak a családoknak és kávérajongóknak, akik kávéházi változatosságra vágynak.

      Tökéletes élvezet minimális tisztítással

      Tökéletes élvezet minimális tisztítással

      A LatteGo Pro akár 10 másodperc alatt egyszerűen megtisztítható folyó víz alatt megmosva vagy mosogatógépbe is helyezhető. A főzőegység a csap alatt tisztítható. Amikor eljön a tisztítóprogram (például a vízkőmentesítés) futtatásának ideje, a készülék végigvezeti Önt a folyamaton.

      Kedvenc kávéja egyetlen gombnyomással

      Kedvenc kávéja egyetlen gombnyomással

      A 4,3"-os intuitív, érintőképernyős TFT-kijelző az egyérintéses kávéfőzés és a személyre szabott felhasználói profilok révén könnyed kávéfőzést biztosít. Az egyszerű vezérlőkkel a mindenki pillanatok alatt élvezheti a prémium minőségű kávékat.

      Személyes baristája

      Személyes baristája

      Ismerje meg a baristasegédet, a segítőjét, aki minden nap arra törekszik, hogy jobbá tegye a kávéját. Használhatja a készüléken vagy a HomeID alkalmazásban. Mondja el, hogy melyik kávébabot használja, a készülék pedig automatikusan módosítja a főzési beállításokat, hogy a legjobbat hozza ki a kávébabokból. A baristasegéd segítségével az erősséget, a mennyiséget és a hőmérsékletet is az ízlésének megfelelően állíthatja be – még akkor is, ha távolról készít kávét. Mindig az Ön szolgálatában áll, így minden csészénél úgy fogja érezni, mintha egy igazi barista készítette volna a saját konyhájában.

      Autentikus hideg áztatásos („cold brew”) íz

      Autentikus hideg áztatásos („cold brew”) íz

      Élvezze a frissítő, hideg áztatásos („cold brew”) kávékat egyetlen gombnyomással – kiegyensúlyozott és sima, ízlés szerint elkészítve.

      40%-kal halkabb a SilentBrew technológiának köszönhetően**

      40%-kal halkabb a SilentBrew technológiának köszönhetően**

      Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így még élvezetesebbé válik a kávéfőzés. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.

      Aromás kávé friss kávészemekből

      Aromás kávé friss kávészemekből

      A kávéházi minőségű kávé a frissen őrölt kávészemekkel kezdődik. Adja hozzá kedvenc kávébabjait, válassza ki kávé típusát, és hagyja, hogy a beépített őrlőbetét ellenállhatatlan aromát és ízt adjon ki. Finomítsa az őrlemény méretét a 12 beállítás egyikével, a legfinomabbtól a legdurvábbig.

      Még több íz az extra adag funkciónak köszönhetően

      Még több íz az extra adag funkciónak köszönhetően

      Az extra adag funkcióval a keserűség fokozása nélkül teheti karakteresebbé és erőteljesebbé az ízeket. Bármely kávérecepthez hozzáadhatja, kivéve amikor az előre őrölt kávé funkciót használja.

      Takarítson meg vizet és energiát az Eco móddal

      Takarítson meg vizet és energiát az Eco móddal

      Az Eco mód használatával csökkentheti a víz- és az energiafelhasználást anélkül, hogy az a kávé minőségének rovására menne. A Philips Café Aromis készülék az alapértelmezett beállításnál korábban tompítja a fő kijelző és a csészék jelzőfényét, kevesebb vizet használ öblítéskor, gyorsabban kapcsol készenléti állapotba, vagy tompítja a fényerőt.

      Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze*** kávét főzhet vízkőmentesítés nélkül

      Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze*** kávét főzhet vízkőmentesítés nélkül

      Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze kávét főzhet a készülék vízkőmentesítése nélkül. A kávéfőzés megkezdése előtt megtisztítja a vizet, így a kávé még ízletesebb lesz.

      Főzzön távolról, és kapjon tippeket a HomeID alkalmazással

      Főzzön távolról, és kapjon tippeket a HomeID alkalmazással

      Kávéval kapcsolatos tanácsokat, recepteket és segítséget kérhet közvetlenül a HomeID alkalmazáson keresztül – a digitális barista útitárs az folyamat minden lépésénél.

      Otthona új szintre emelésére tervezve

      Otthona új szintre emelésére tervezve

      Az őrlőbetéttel és tejhabosítóval ellátott Philips Café Aromis kávégép nemcsak ízletes kávét készít, hanem konyháját is új szintre emeli. Az elegáns kivitel, a lágy vonalvezetés és az intuitív kijelző együttesen elegáns, európai jelleget kölcsönöz otthonának.

      Több pohár, kevesebb újratöltés

      Több pohár, kevesebb újratöltés

      Főzzön több kiváló minőségű kávét, és töltse újra ritkábban a nagyméretű, 1,9 literes víztartálynak köszönhetően. Készítsen több csészét egymás után az egész családnak, vagy ha a barátait látja vendégül.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Kávé kiszerelése
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Előre programozott italok
        54
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        LatteGo Pro
        Tejtartó
        0,25 l
        Víztartály űrtartalma
        1,9 l
        Profilok
        8
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Technológia
        BrewExtract technológia, kávébab-beállítás, gyorsindítás, LatteGo Pro, SilentBrew
        Felület
        Intuitív, 4,3"-os TFT-érintőképernyő
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Igen
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        452 mm
        Termék szélessége
        251 mm
        Termék magassága
        389 mm
        Termék tömege
        9,3 kg
        Csomagolás hossza
        493 mm
        Csomagolás szélessége
        289 mm
        Csomagolás magassága
        473 mm
        Tömege csomagolással
        10–12,3 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        LatteGo Pro, forró
        Mellékelt tartozékok 2
        LatteGo Pro, hideg
        Mellékelt tartozékok 3
        AquaClean szűrő
        Mellékelt tartozékok 4
        Mérőkanál
        Mellékelt tartozékok 5
        Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Kávéolaj-eltávolító tabletták
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Románia

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        0,4 W
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        15 perc
        Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        nincs
        Időtartam a hálózati készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        15 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • * az összes többi Philips automata eszpresszógéppel összehasonlítva
      • ** Korábbi Philips eszpresszó kávéfőzőkkel összehasonlítva
      • *** A készülék jelzése alapján, 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.