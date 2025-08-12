EP8757/20
Finom, kávéházi élmény az otthon kényelmében
Élvezze a kávéházi minőségű kávét otthona kényelmében a Philips Café Aromis kávéfőzővel. Készítsen több mint 50 italt az eszpresszótól a hideg áztatásos („cold brew”) kávékig, amelyek több kávébabból* készülnek a kávéházi ízélményért. A folyó víz alatt 10 másodperc alatt megtisztítható LatteGo Pro tejrendszer segítségével pedig bársonyosan meleg vagy hideg habot készíthet.Összes előny megtekintése
Philips automata kávéfőző
Mi a kávéházi minőség titka? BrewExtract technológiánk több kávébabot* adagol és présel minden egyes főzéshez annak érdekében, hogy egy összetéveszthetetlen kávé ízélményt hozhasson ki kávéfőzőjéből. Szeretné, hogy pont tökéletes legyen? 7 intenzitási szint közül választhat a főzés finomításához.
A kávéházi minőségű eredményhez bársonyos tejhab is jár, legyen az forró vagy hideg. Itt jön képbe a LatteGo Pro. A cappuccinótól a jeges lattéig, tejrendszerünk kávéházi minőségű eredményeket biztosít a tejtermékek és a növényi alapú tejek használatával. Mosogatógépben mosható, nincsenek benne csövek, így folyó víz alatt akár 10 másodperc alatt megtisztítható. Tapasztalja meg a tejhab új szintjét a LatteGo Pro segítségével.
Több mint 50 forró és hideg kávéból készült alkotást próbálhat ki, a gazdag eszpresszóktól a frissítő hideg áztatásos („cold brew”) kávékig. Ezzel a kávéfőzővel forró és jeges kávé is készíthető, így tökéletes megoldás azoknak a családoknak és kávérajongóknak, akik kávéházi változatosságra vágynak.
A LatteGo Pro akár 10 másodperc alatt egyszerűen megtisztítható folyó víz alatt megmosva vagy mosogatógépbe is helyezhető. A főzőegység a csap alatt tisztítható. Amikor eljön a tisztítóprogram (például a vízkőmentesítés) futtatásának ideje, a készülék végigvezeti Önt a folyamaton.
A 4,3"-os intuitív, érintőképernyős TFT-kijelző az egyérintéses kávéfőzés és a személyre szabott felhasználói profilok révén könnyed kávéfőzést biztosít. Az egyszerű vezérlőkkel a mindenki pillanatok alatt élvezheti a prémium minőségű kávékat.
Ismerje meg a baristasegédet, a segítőjét, aki minden nap arra törekszik, hogy jobbá tegye a kávéját. Használhatja a készüléken vagy a HomeID alkalmazásban. Mondja el, hogy melyik kávébabot használja, a készülék pedig automatikusan módosítja a főzési beállításokat, hogy a legjobbat hozza ki a kávébabokból. A baristasegéd segítségével az erősséget, a mennyiséget és a hőmérsékletet is az ízlésének megfelelően állíthatja be – még akkor is, ha távolról készít kávét. Mindig az Ön szolgálatában áll, így minden csészénél úgy fogja érezni, mintha egy igazi barista készítette volna a saját konyhájában.
Élvezze a frissítő, hideg áztatásos („cold brew”) kávékat egyetlen gombnyomással – kiegyensúlyozott és sima, ízlés szerint elkészítve.
Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így még élvezetesebbé válik a kávéfőzés. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A kávéházi minőségű kávé a frissen őrölt kávészemekkel kezdődik. Adja hozzá kedvenc kávébabjait, válassza ki kávé típusát, és hagyja, hogy a beépített őrlőbetét ellenállhatatlan aromát és ízt adjon ki. Finomítsa az őrlemény méretét a 12 beállítás egyikével, a legfinomabbtól a legdurvábbig.
Az extra adag funkcióval a keserűség fokozása nélkül teheti karakteresebbé és erőteljesebbé az ízeket. Bármely kávérecepthez hozzáadhatja, kivéve amikor az előre őrölt kávé funkciót használja.
Az Eco mód használatával csökkentheti a víz- és az energiafelhasználást anélkül, hogy az a kávé minőségének rovására menne. A Philips Café Aromis készülék az alapértelmezett beállításnál korábban tompítja a fő kijelző és a csészék jelzőfényét, kevesebb vizet használ öblítéskor, gyorsabban kapcsol készenléti állapotba, vagy tompítja a fényerőt.
Az AquaClean szűrővel akár 5000 csésze kávét főzhet a készülék vízkőmentesítése nélkül. A kávéfőzés megkezdése előtt megtisztítja a vizet, így a kávé még ízletesebb lesz.
Kávéval kapcsolatos tanácsokat, recepteket és segítséget kérhet közvetlenül a HomeID alkalmazáson keresztül – a digitális barista útitárs az folyamat minden lépésénél.
Az őrlőbetéttel és tejhabosítóval ellátott Philips Café Aromis kávégép nemcsak ízletes kávét készít, hanem konyháját is új szintre emeli. Az elegáns kivitel, a lágy vonalvezetés és az intuitív kijelző együttesen elegáns, európai jelleget kölcsönöz otthonának.
Főzzön több kiváló minőségű kávét, és töltse újra ritkábban a nagyméretű, 1,9 literes víztartálynak köszönhetően. Készítsen több csészét egymás után az egész családnak, vagy ha a barátait látja vendégül.
