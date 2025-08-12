Személyes baristája

Ismerje meg a baristasegédet, a segítőjét, aki minden nap arra törekszik, hogy jobbá tegye a kávéját. Használhatja a készüléken vagy a HomeID alkalmazásban. Mondja el, hogy melyik kávébabot használja, a készülék pedig automatikusan módosítja a főzési beállításokat, hogy a legjobbat hozza ki a kávébabokból. A baristasegéd segítségével az erősséget, a mennyiséget és a hőmérsékletet is az ízlésének megfelelően állíthatja be – még akkor is, ha távolról készít kávét. Mindig az Ön szolgálatában áll, így minden csészénél úgy fogja érezni, mintha egy igazi barista készítette volna a saját konyhájában.