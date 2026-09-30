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Gyártás megszűnt

EXP2542/00

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100 másodperces Magic ESP™

100 másodperces Magic ESP™

A Magic Electronic Skip Protection™ (Magic elektronikus rázkódásvédelem) egy kényelmi funkció, mely a futás közbeni rázkódás ellenére is megszakítás-mentes MP3-CD lejátszást biztosít. A Magic Electronic Skip Protection™ rendszerrel felszerelt lejátszók különböző formátumú, pl. MP3 vagy WMA digitális zene tárolására képes puffert használnak. Ennek tartalma és a letapogatás sebessége folyamatosan változik, hogy megszakítás-mentes lejátszást tudjon biztosítani.

10 órányit meghaladó zene egyetlen MP3-CD lemezen

10 órányit meghaladó zene egyetlen MP3-CD lemezen

CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.