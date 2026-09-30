2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FC6161/04
Nagyszerű teljesítmény a mindennapos takarításhoz
Mindennapi tisztaság a Philips DailyDuo készülékkel. Nagy teljesítményű 2 az 1-ben, vezeték nélküli nyeles porszívó padló- és bútortisztításhoz, garantáltan nagy szívóteljesítménnyel. Bármikor használható a gyors, napi takarításhoz!
Vezeték nélk. 2 az 1-ben:nyeles/kézi
Porzsák nélküli, körkörös rendszerű
16,8 V akkumulátor
2 szintű HEPA-szűrő
A DailyDuo nagy teljesítményű, 16,8 V-os akkumulátorral van felszerelve, amely a teljes üzemidő alatt magas szívóerőt biztosít. A nagy sebességű PowerBrush forgókefével kombinálva a DailyDuo segít, hogy erőfeszítés nélkül érhesse el a kívánt tisztaságot.
A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a szennyeződéseket belül keringeti, így biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a tartós tisztítási eredményt. 2-szintű szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel, míg a redőzött második szűrő a finomabb porszemcséket zárja magába.
A redőzött felületű HEPA szűrőre a nagy szűrőfelület és a jó szűrési teljesítmény jellemző. A körkörös légárammal együttesen megakadályozza a gyors eltömődést, és jobb, tartósabb szűrési eredményt biztosít.
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