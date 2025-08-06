2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8022/04 Porzsák
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04