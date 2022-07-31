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Gyártás megszűnt
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Ellenőrzött vevő
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8023/04 Porzsák
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: s-bag FC8023/04 Porzsák