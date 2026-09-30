10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” rövidítése. Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel a hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.