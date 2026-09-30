2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FWM185/12
Hallgassa kedvenc MP3-CD zenéit gazdag hangzással
A CD/MP3/WMA számok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM185 készüléken. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa a kedves hangokat otthonában a hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3-lejátszóval.
MP3-CD lejátszás
USB Direct
Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” rövidítése. Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel a hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
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