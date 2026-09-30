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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

FWM185/12

Hallgassa kedvenc MP3-CD zenéit gazdag hangzással

A CD/MP3/WMA számok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM185 készüléken. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa a kedves hangokat otthonában a hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3-lejátszóval.

Összes előny megtekintése

USB Direct lejátszással

Hallgassa kedvenc MP3-CD zenéit gazdag hangzással

  • MP3-CD lejátszás

  • USB Direct

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

10 órányi MP3-CD zene

10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” rövidítése. Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel a hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

AM/FM hangolóegység a rádióhallgatáshoz

AM/FM hangolóegység a rádióhallgatáshoz

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.