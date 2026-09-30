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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

FWM210/12

Gazdag és erőteljes hangzás

Élvezze megállás nélkül a CD/MP3/WMA zeneszámok által nyújtott örömet a 140 W-os RMS kimeneti teljesítmény által. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa kedvenc számait otthonában USB tároló eszközről - USB Direct lejátszással

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Gazdag és erőteljes hangzás

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Digitális hangolás az adók programozásához

Digitális hangolás az adók programozásához

140 W kimeneti RMS összteljesítmény

140 W kimeneti RMS összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.