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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Bluetooth®
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.
A kettős erősítő javított hangzást biztosít a mély- és a magashangszóró közötti intermoduláció csökkentésével, mivel minden egyes akusztikus átalakítót a saját külön erősítője hajt meg. Az eredmény a mély és erőteljes basszushang, amely hatásosan szólal meg anélkül, hogy túlzottan interferálna a magas frekvenciákkal. Emiatt a basszushang tiszta és részletgazdag marad. A precíz, aktív keresztezési kialakítással ötvözve a fázis- és a frekvenciamenet mindegyik átalakítón jobban szabályzott, ami kiegyenlítettebb, természetesebb hangzást biztosít.
A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.
4.4
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém