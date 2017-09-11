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Összes sorozat

  • Erőteljes, vezeték nélküli zene
  • Erőteljes, vezeték nélküli zene
  • Erőteljes, vezeték nélküli zene
  • Erőteljes, vezeték nélküli zene
  • Erőteljes, vezeték nélküli zene
  • Erőteljes, vezeték nélküli zene

Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

FX10/12

4.4
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Erőteljes, vezeték nélküli zene
Zenestreaming vezeték nélkül, Bluetooth® technológiával bármely okoskészülékről. A kettős erősítő jobb hangminőséget kínál, a 230 W RMS kimeneti összteljesítmény pedig még erőteljesebbé teszi a zenét.
Összes előny megtekintése

Erőteljes, vezeték nélküli zene

  • Bluetooth®

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

Kettős erősítő a jobb hangminőségért

Kettős erősítő a jobb hangminőségért

A kettős erősítő javított hangzást biztosít a mély- és a magashangszóró közötti intermoduláció csökkentésével, mivel minden egyes akusztikus átalakítót a saját külön erősítője hajt meg. Az eredmény a mély és erőteljes basszushang, amely hatásosan szólal meg anélkül, hogy túlzottan interferálna a magas frekvenciákkal. Emiatt a basszushang tiszta és részletgazdag marad. A precíz, aktív keresztezési kialakítással ötvözve a fázis- és a frekvenciamenet mindegyik átalakítón jobban szabályzott, ami kiegyenlítettebb, természetesebb hangzást biztosít.

A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt

A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Mini Hi-Fi rendszer

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX10 Hi-Fi minisystém

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.