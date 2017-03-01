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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

FX15/12

4.1

| (7) Értékelések

Nagyszerű hangzás vezetékek nélkül

Zenestreaming vezeték nélkül, Bluetooth® technológiával az azonnali párosítás érdekében NFC technológiával ellátott bármely okoskészülékről. A kettős erősítő jobb hangminőséget kínál, a 180 W RMS kimeneti összteljesítmény pedig még erőteljesebbé teszi a zenét.

Összes előny megtekintése

Nagyszerű hangzás vezetékek nélkül

  • Bluetooth® és NFC

  • max. 180 W, kettős erősítő

TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás

0

Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Műszaki adatok

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4.1

5-ből

7

Értékelések

2
1

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Minisistem Hi-Fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Hi-Fi minisystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Hi-Fi minisystém

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Miniwieża Hi-Fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Miniwieża Hi-Fi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.