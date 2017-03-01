2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FX15/12
Nagyszerű hangzás vezetékek nélkül
Zenestreaming vezeték nélkül, Bluetooth® technológiával az azonnali párosítás érdekében NFC technológiával ellátott bármely okoskészülékről. A kettős erősítő jobb hangminőséget kínál, a 180 W RMS kimeneti összteljesítmény pedig még erőteljesebbé teszi a zenét.
Bluetooth® és NFC
max. 180 W, kettős erősítő
0
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
4.1
5-ből
7
Értékelések
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Minisistem Hi-Fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Hi-Fi minisystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Hi-Fi minisystém
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Miniwieża Hi-Fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FX15 Miniwieża Hi-Fi