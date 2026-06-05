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2000 Series Párásító szűrő

Gyártás megszűnt

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2000 SeriesPárásító szűrő

FY2401/30

2000 Series Párásító szűrő

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Az eredeti Philips párásítószűrő tökéletesen illeszkedik a készülékhez, így folyamatosan kiváló teljesítményt biztosít. A NanoCloud technológia segítségével láthatatlan párát bocsát ki, és akár 99%-kal kevesebb baktérium kiengedése mellett párásítja a levegőt. (1)

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  • 5 June 2026