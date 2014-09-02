2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.
2000 W
30 g/perc gőz
85 g teljesítményű gőzlövet
A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás
Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához
A vasaló 85 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe