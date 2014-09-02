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Gyártás megszűnt

PowerLifeGőzölős vasaló

GC2905/02

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.

Összes előny megtekintése

SteamGlide vasalótalppal történő vasalás

Mindennapos használatra tervezve

  • 2000 W

  • 30 g/perc gőz

  • 85 g teljesítményű gőzlövet

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 85 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Akár 85 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

A vasaló 85 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.