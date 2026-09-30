2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC2906/02
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.
2000 W
30 g/perc gőz
85 g teljesítményű gőzlövet
A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás
Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához
A vasaló 85 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.
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