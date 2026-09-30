Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.