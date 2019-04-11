2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új Philips SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus vasalót!
2000 W
30 g/perc gőz
85 g teljesítményű gőzlövet
A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás
Akár 30 gramm/perc teljesítmény a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához
A vasaló 85 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.
Díjak
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC2907/02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC2907/02
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe