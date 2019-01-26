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Összes sorozat

  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve
  • Mindennapos használatra tervezve

Gyártás megszűnt

PowerLifeGőzölős vasaló

GC2920/02

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és a vízkőmentesítő tabletta garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.

Összes előny megtekintése

SteamGlide vasalótalppal történő vasalás

Mindennapos használatra tervezve

  • 2100 W

  • 35 g/perces gőzkibocsátás

  • 95 g teljesítményű gőzlövet

Folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátás

Folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátás

Az 2100 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.

Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 95 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Akár 95 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

A vasaló 95 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.