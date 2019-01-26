2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és a vízkőmentesítő tabletta garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.
2100 W
35 g/perces gőzkibocsátás
95 g teljesítményű gőzlövet
Az 2100 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít.
Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
A vasaló 95 g-os gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur