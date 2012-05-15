2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
100%-os gőzerő, 20%-kal* kevesebb energiafelhasználással
A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően 20%-os* automatikus energiamegtakarítást garantál.
Gőzölős orr
A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő tablettákkal és egyszerűen használható vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.
Automatikus energiamegtakarítás: a Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően garantálja a jelentős automatikus energiamegtakarítást.
A Philips vasaló puha markolata segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.
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Díjak
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
magda
15/05/2012
Polska
Żelazko które powinno być w każdym domu.
Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
kostan
20/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!
Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe