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Összes sorozat

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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Gyártás megszűnt

EnergyCareGőzölős vasaló

GC3640/02

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

100%-os gőzerő, 20%-kal* kevesebb energiafelhasználással

A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően 20%-os* automatikus energiamegtakarítást garantál.

Összes előny megtekintése

Környezetbarát megoldást jelentő gőzölős vasaló

100%-os gőzerő, 20%-kal* kevesebb energiafelhasználással

  • Gőzölős orr

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő tablettákkal és egyszerűen használható vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.

Automatikus energiamegtakarítás

Automatikus energiamegtakarítás

Automatikus energiamegtakarítás: a Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően garantálja a jelentős automatikus energiamegtakarítást.

Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

A Philips vasaló puha markolata segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Żelazko które powinno być w każdym domu.

Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

20/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.