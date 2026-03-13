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Vasalás
Összes sorozat
EnergyCare Gőzölős vasaló
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC3640/02
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Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3640 - English (US)
Mind (2)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
A Philips gőzölős/száraz vasaló talpának tisztítása
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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