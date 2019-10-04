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  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
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Gyártás megszűnt

Azur Performer PlusGőzölős vasaló

GC4501/20

4.5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb
A Philips Azur Performer gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű használattal ötvözi. Az egyszerű vízkőmentesítést szolgáló Quick Calc Release funkció, az automatikus gőzvezérlés és a SteamGlide vasalótalp révén ez a vasaló hosszan tartó gőzölési teljesítményt nyújt.
Összes előny megtekintése

Easy calc tisztítási rendszerrel

Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb

  • 45 g/perces gőzölés, 160 g-os gőzlövet

  • SteamGlide vasalótalp

  • Anti-calc vízkőmentesítő

  • 2400 W

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Az akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Automatikus gőzvezérlés a megfelelő gőzmennyiségért bármely ruhaneműhöz

Automatikus gőzvezérlés a megfelelő gőzmennyiségért bármely ruhaneműhöz

Az automatikus gőzvezérlésnek köszönhetően nem kell bajlódnia a szükséges gőzmennyiség kiválasztásával. Csak válassza ki az adott ruhaneműhöz a megfelelő hőmérsékletet, és már kezdheti is a vasalást!

Az optimális súlynak köszönhetően a vasaló könnyebben mozgatható a ruhákon

Az optimális súlynak köszönhetően a vasaló könnyebben mozgatható a ruhákon

A vasaló optimális súlyának köszönhetően könnyen mozgatható bármilyen ruhaneműn, így gondtalan vasalást biztosít, és nem olyan megterhelő a vasaló folyamatos ráhelyezése a vasalódeszkára és vissza a tartórészre.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající produkt

toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

02/02/2018

Česká republika

Česká republika

tento výrobek mi plně vyhovuje

žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.