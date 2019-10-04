2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
45 g/perces gőzölés, 160 g-os gőzlövet
SteamGlide vasalótalp
Anti-calc vízkőmentesítő
2400 W
Az akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
Az automatikus gőzvezérlésnek köszönhetően nem kell bajlódnia a szükséges gőzmennyiség kiválasztásával. Csak válassza ki az adott ruhaneműhöz a megfelelő hőmérsékletet, és már kezdheti is a vasalást!
A vasaló optimális súlyának köszönhetően könnyen mozgatható bármilyen ruhaneműn, így gondtalan vasalást biztosít, és nem olyan megterhelő a vasaló folyamatos ráhelyezése a vasalódeszkára és vissza a tartórészre.
Díjak
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička