2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3000 watt
50 g/perc gőzkibocsátás, 220 g gőzlövet
T-ionicGlide vasalótalp
Automata kikapcsolás + vízkőtlenítő
Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít a gyors vasalás érdekében
Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért
Díjak
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Akár 20%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 típussal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton