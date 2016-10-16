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  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal

Gyártás megszűnt

Azur ProGőzölős vasaló

GC4885/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
Az Azur Pro gőzölős vasaló erőteljes gőzt biztosít, mely pillanatok alatt behatol a vasalandó ruhába, ezáltal tökéletes eredményt nyújt. A könnyű irányíthatóság, az ultragyors siklás, az egyszerű vízkőmentesítés és a nagyobb víztartály elősegíti, hogy a vasalás folyamata sokkal könnyebb legyen.
Összes előny megtekintése

Vasalja ki gyorsan a gyűrődéseket az erőteljes gőzöléssel

Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal

  • 3000 watt

  • 50 g/perc gőzkibocsátás, 220 g gőzlövet

  • T-ionicGlide vasalótalp

  • Automata kikapcsolás + vízkőtlenítő

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít a gyors vasalás érdekében

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

Akár 220 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Pro GC4885/30 Steam iron

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 20%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 típussal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton