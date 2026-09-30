2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC8560/02
Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Ez a nagyteljesítményű, mégis meglepően kényelmes Philips vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és gyorssá teszi a vasalást.
1.6 L
AUTO CORD
Több gőz, gyorsabb vasalás! Az eszköz folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely mélyen behatol a ruhaneműbe, gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vasalást. A gőzerő az igények szerint szabályozható.
Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzállomás vasalófej egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.
A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt fogantyú természetes tartást tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott fizikai megterhelést. Ez a kialakítás feleslegessé teszi az olyan megterhelő mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent Önnek.
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