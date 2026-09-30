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Gyártás megszűnt

8500 seriesNagynyomású gőzállomás

GC8560/02

1 díj

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

Ez a nagyteljesítményű, mégis meglepően kényelmes Philips vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és gyorssá teszi a vasalást.

Összes előny megtekintése

Vasalás kompromisszumok nélkül

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

  • 1.6 L

  • AUTO CORD

Akár 5 bar nyomás

Akár 5 bar nyomás

Több gőz, gyorsabb vasalás! Az eszköz folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely mélyen behatol a ruhaneműbe, gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vasalást. A gőzerő az igények szerint szabályozható.

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzállomás vasalófej egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.

Ergonomikus és könnyű, 1,2 kg-os vasaló

Ergonomikus és könnyű, 1,2 kg-os vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt fogantyú természetes tartást tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott fizikai megterhelést. Ez a kialakítás feleslegessé teszi az olyan megterhelő mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent Önnek.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.