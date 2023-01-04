2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
13 hosszbeállítás
75perc vez. nélk. használat/8óra töltés
Hordtáska, olló és szakállfésű
Az új, innovatív fésűvel rendelkező Philips hajvágót úgy terveztük, hogy megakadályozza a haj beszorulását – így folyamatosan vághatja a hajat, amíg el nem készül, megszakítások nélkül.
A Philips Hairclipper 3000 a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával rendelkezik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.
Az önélező acél vágópengéket úgy tervezték, hogy hihetetlenül hosszú élettartamúak legyenek. Még 5 év után is ugyanolyan precízen és pontosan vágnak, mint az első napon.
4.7
5-ből
67
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
TkeGbr
04/01/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
A termék kiválóan működik, működése a céljának megfelelő. Ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
Marczy
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Működés :-)
Tökéletesen működik, sokat bír az akkuja, könnyen tisztítható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
Sityu
27/02/2021
Magyarország
egyszeru mukodes, nagyon konnyu keszulek
kivalo arra amire nekem kell: a sajat hajamat jo rovidre lenyirni, es a szakallamat megigazitani!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hajvágó
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