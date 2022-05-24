2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
60 hosszbeállítás
120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés
Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a több mint 60 hosszbeállításon. Gyorsan végigböngészheti a hosszúságokat, vagy lassan, 0,2 mm-es léptékkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.
A kezelőgombokkal több mint 60 hosszbeállítás közül választhatja ki és rögzítheti a kívánt hosszt. A fésű segítségével pontosan 0,2 léptékkel 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel 7-42 mm-es hosszt vághat. Fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.
A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 1-7 mm, 7-24 mm és 24-42 mm. Csak helyezze rá az egyik fésűt a több mint 60 rögzíthető hosszbeállításra, pontosan 0,2 léptékkel az 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel a 7-42 mm-es hosszra. Fésű nélkül is használhatja a vágókészüléket 0,5 mm-es vágáshoz.
4.7
5-ből
162
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Kisgyerek
24/05/2022
Magyarország
Tökéletes termék.
Remington hajvágóról váltottan Philips hajvágóra.Nekem fura nagyon könnyű,mondhatnám olyan mintha nem is lenne a kezemben semmi. Idővel majd megszokom.Arányában a termék tökéletes. Árához képest örültem volna ha mosható lett volna.
Hátrányok
Nem mosható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
Erácska000
15/12/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Szuper kis hajvágó!!!
Mindenkinek jó szívvel ajánlom nagyon jó gép egy húzásra tökéletesen vág
Előnyök
Jó kézben tartani, szuper éles, nagyon jó a hosszúság választás palettája, remek ár-érték arány
Hátrányok
Eddig még nem volt a hajvágóval kapcsolatban negatív tapasztalatom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
Bébike
29/10/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló funkciókkal tendelkezik.
Tökéletes készülék akár gyerek akár felnőtt hajnyírásához.
Előnyök
Könnyen kezelhető
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó
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