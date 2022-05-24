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Gyártás megszűnt

Hairclipper series 7000Hajvágó

HC7460/15

4.7
| (162) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
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A HAIRCLIPPER 7000-es sorozat egyetlen kattintással biztosítja a tökéletes precizitást és irányíthatóságot a hajvágás során. A motorizált fésűkkel és nagy teljesítményű vágóegységgel ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, mely mindig biztosítja a kívánt eredményt.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

a motorizált fésűkkel

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  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 60 hosszbeállítás

  • 120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés

Kezelőgombok

Kezelőgombok

Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a több mint 60 hosszbeállításon. Gyorsan végigböngészheti a hosszúságokat, vagy lassan, 0,2 mm-es léptékkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.

60 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 42 mm-ig

60 könnyen kiválasztható és rögzíthető hosszúság-beállítás 0,5 mm-től 42 mm-ig

A kezelőgombokkal több mint 60 hosszbeállítás közül választhatja ki és rögzítheti a kívánt hosszt. A fésű segítségével pontosan 0,2 léptékkel 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel 7-42 mm-es hosszt vághat. Fésű nélkül is használhatja a készüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért

Állítható hajfésűk a legjobb vágási eredményért

A hajvágó 3 állítható hajfésűvel rendelkezik: 1-7 mm, 7-24 mm és 24-42 mm. Csak helyezze rá az egyik fésűt a több mint 60 rögzíthető hosszbeállításra, pontosan 0,2 léptékkel az 1-7 mm-es, illetve 1 mm-es léptékkel a 7-42 mm-es hosszra. Fésű nélkül is használhatja a vágókészüléket 0,5 mm-es vágáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

162

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

24/05/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék.

Remington hajvágóról váltottan Philips hajvágóra.Nekem fura nagyon könnyű,mondhatnám olyan mintha nem is lenne a kezemben semmi. Idővel majd megszokom.Arányában a termék tökéletes. Árához képest örültem volna ha mosható lett volna.

Hátrányok

Nem mosható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

15/12/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuper kis hajvágó!!!

Mindenkinek jó szívvel ajánlom nagyon jó gép egy húzásra tökéletesen vág

Előnyök

Jó kézben tartani, szuper éles, nagyon jó a hosszúság választás palettája, remek ár-érték arány

Hátrányok

Eddig még nem volt a hajvágóval kapcsolatban negatív tapasztalatom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

29/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló funkciókkal tendelkezik.

Tökéletes készülék akár gyerek akár felnőtt hajnyírásához.

Előnyök

Könnyen kezelhető

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hajvágó

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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