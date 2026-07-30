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Összes sorozat

  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
  • Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig

Asztali grillsütő

HD6222/90

Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig
Élvezze az otthoni grillezés ízeit a Philips asztali grillsütővel. A két fűtési zóna és a megfordítható sütőlapok sokoldalú sütést és tökéletes eredményt biztosítanak.
Összes előny megtekintése

A megfordítható sütőlapok fokozzák a grillezés élményét

Finom grillételek, a reggelitől a vacsoráig

  • 2 fűtési zóna

  • Megfordítható sütőlapok

  • Szabályozható hőmérséklet

  • Nagy grillezőfelület: 1400 cm²

  • 2400 W

2 független sütési terület, tökéletes eredmények minden ételhez

2 független sütési terület, tökéletes eredmények minden ételhez

A két grillezőfelület lehetővé teszi a hőmérséklet egymástól független beállítását, így különböző ételeket süthet egyszerre.

Állítható hőmérséklet a tökéletes eredményért

Állítható hőmérséklet a tökéletes eredményért

Az öt hőmérséklet-fokozat segítségével bármilyen hozzávaló tökéletesen grillezhető.

Megfordítható sütőlapok a nagyobb sokoldalúságért

Megfordítható sütőlapok a nagyobb sokoldalúságért

A sütőlapot serpenyőként, átfordítva pedig grillezőrácsként is használhatja. Süssön bármit a hústól a zöldségeken át a tojásig és a palacsintáig.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A könnyű tisztításhoz egyszerűen távolítsa el a grillezőlapokat, és mossa őket mosogatógépben vagy a csap alatt.

  2. A Philips HD6212 modellhez képest, amely nem rendelkezik zsíreltávolító nyílással, marhahúspogácsa használata esetén