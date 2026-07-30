2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HD6222/90
2 fűtési zóna
Megfordítható sütőlapok
Szabályozható hőmérséklet
Nagy grillezőfelület: 1400 cm²
2400 W
A két grillezőfelület lehetővé teszi a hőmérséklet egymástól független beállítását, így különböző ételeket süthet egyszerre.
Az öt hőmérséklet-fokozat segítségével bármilyen hozzávaló tökéletesen grillezhető.
A sütőlapot serpenyőként, átfordítva pedig grillezőrácsként is használhatja. Süssön bármit a hústól a zöldségeken át a tojásig és a palacsintáig.
Értékelések
A könnyű tisztításhoz egyszerűen távolítsa el a grillezőlapokat, és mossa őket mosogatógépben vagy a csap alatt.
A Philips HD6212 modellhez képest, amely nem rendelkezik zsíreltávolító nyílással, marhahúspogácsa használata esetén