2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1,7 literes
2200 W
Piros
Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal.
Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.
A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék egyszerűen elhelyezhető a konyhában.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Красо
18/02/2020
България
Ellenőrzött vevő
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Előnyök
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Hátrányok
Не съм забелязал.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/30 Електрическа кана
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/30 Електрическа кана
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/31 Kettle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/31 Kettle