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Összes sorozat

  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve
  • Tartós használatra tervezve

Gyártás megszűnt

Vízforraló

HD9322/60

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tartós használatra tervezve
A stílusos, piros fém vízforraló rozsdamentes acélból készült, az Egyesült Királyságban formatervezett hőmérséklet-szabályozóval. Biztonságos készülék, hosszú élettartammal
Összes előny megtekintése

Tartós használatra készült

Tartós használatra tervezve

  • 1,7 literes

  • 2200 W

  • Piros

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal.

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése érdekében

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése érdekében

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék egyszerűen elhelyezhető a konyhában.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/02/2020

България

България

Ellenőrzött vevő

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Előnyök

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Hátrányok

Не съм забелязал.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/30 Електрическа кана

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/30 Електрическа кана

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/31 Kettle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HD9322/31 Kettle

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.