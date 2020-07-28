2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához.
Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához
Az extra hosszú kábellel könnyedén elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt, ezeknél is távolabb nyúlhat!
Díjak
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Svetik78
28/07/2020
Україна
Надежность и долговечность
Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням
Володимир16
04/07/2019
Україна
Дуже надійна праска
Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням
Anna28
05/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших
Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням