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Gyártás megszűnt

Gőzölős vasaló

HI518

5
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Azur Excel Plus
Összes előny megtekintése

Azur Excel Plus

Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához.

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér érdekében

Az extra hosszú kábellel könnyedén elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt, ezeknél is távolabb nyúlhat!

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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Надежность и долговечность

Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже надійна праска

Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

05/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших

Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HI518/02 Праска з відпарюванням

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.