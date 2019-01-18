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Gyártás megszűnt

Epilátor

HP2843/00

4.9

| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Satinelle

Az egyedülálló Philips epilálórendszer gyökerével együtt távolítja el a szőrszálakat, így bőre hetekig sima marad. A visszanövő szőrszálak puhák és vékonyak lesznek, az epilálás pedig gyors és egyszerű.

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Hetekig sima bőr

Satinelle

Egyedülálló Philips epiláló rendszer

Az egyedülálló Philips epiláló rendszer gyökerestül eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig sima lesz. A visszanövő szőrszálak puhák és vékonyak.

Mosható epilálófej

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében.

Tisztítókefe az egyszerű tisztításért

Tisztítókefe az optimális higiéniát biztosító egyszerű tisztításért

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Értékelések

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4.9

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló tulajdonságai vannak

Könnyed használata miatt nagyon kedvelem, mert egyszerű és gyors.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Epilátor

07/05/2019

România

România

Ideal

Foarte bun și rezistent în timp. Ideal pentru orice femeie....chiar si pentru barbati

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/01 Epilator

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Előnyök

За

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Епілятор

Használat dátuma 2018-11-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Епілятор

Használat dátuma 2018-11-04

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  