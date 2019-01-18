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Gyártás megszűnt
Satinelle
Az egyedülálló Philips epilálórendszer gyökerével együtt távolítja el a szőrszálakat, így bőre hetekig sima marad. A visszanövő szőrszálak puhák és vékonyak lesznek, az epilálás pedig gyors és egyszerű.
Az egyedülálló Philips epiláló rendszer gyökerestül eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig sima lesz. A visszanövő szőrszálak puhák és vékonyak.
A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében.
Tisztítókefe az optimális higiéniát biztosító egyszerű tisztításért
4.9
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Éva59
18/01/2019
Magyarország
Kiváló tulajdonságai vannak
Könnyed használata miatt nagyon kedvelem, mert egyszerű és gyors.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Epilátor
Simona80
07/05/2019
România
Ideal
Foarte bun și rezistent în timp. Ideal pentru orice femeie....chiar si pentru barbati
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/01 Epilator
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Előnyök
За
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Епілятор
Használat dátuma 2018-11-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP2843/00 Епілятор
Használat dátuma 2018-11-04
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok