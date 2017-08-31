2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220 °C
Nano-Diamond kerámia bevonat
A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.
Amellett, hogy a lányok imádják, a gyémánt a legkeményebb elem a világon. Ezt a tulajdonságát használtuk fel a hajegyenesítő kerámialapok optimalizálására. Ezek a speciális fejlesztésű Nano-Diamond hajegyenesítő kerámialapok optimális hőátvitelt és rendkívül sima, karcmentes felületet biztosítanak a tökéletesen sima és csillogó haj érdekében.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
mint a HP4669/07 típus