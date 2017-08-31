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Összes sorozat

  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
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  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
  • Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban

Gyártás megszűnt

SalonStraight SonicHajegyenesítő

HP4666/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban
A SalonStraight a továbbfejlesztett szonikus rezgés technológiát Nano-Diamond kerámiabevonatú lapokkal és professzionális 220 ºC-os hőmérséklettel kombinálja: 30%-kal gyorsabb hajegyenesítés és szupersima frizura.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStraight Sonic

Gyorsaság és hatékonyság, akár a fodrásszalonokban

  • 220 °C

  • Nano-Diamond kerámia bevonat

Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.

220 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

220 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Nano-Diamond kerámialapok a tökéletesen sima és csillogó hajért

Amellett, hogy a lányok imádják, a gyémánt a legkeményebb elem a világon. Ezt a tulajdonságát használtuk fel a hajegyenesítő kerámialapok optimalizálására. Ezek a speciális fejlesztésű Nano-Diamond hajegyenesítő kerámialapok optimális hőátvitelt és rendkívül sima, karcmentes felületet biztosítanak a tökéletesen sima és csillogó haj érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
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31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. mint a HP4669/07 típus