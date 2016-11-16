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Összes sorozat

  • Professzionális, hosszantartó eredmény
  • Professzionális, hosszantartó eredmény

Gyártás megszűnt

SalonStraight ProHajegyenesítő

HP4669/20

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Professzionális, hosszantartó eredmény
Most professzionális 215 °C-os hőmérsékleten formázhatja haját, a turmalin kerámia formázólapok és az egyenletes hőelosztás tökéletes és hosszan tartó frizurát eredményez.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonStraight Pro

Professzionális, hosszantartó eredmény

  • 215 °C

  • Turmalin kerámia

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.

215 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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2
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16/11/2016

România

România

Acest produs indeplineste toate cerintele

Acest produs indeplineste toate cerintele. Are un design frumos,este usor de manuit,folosit. Datorita afisajului electronic se poate regla temperatura pentru a evita arderea parului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul

31/10/2019

Україна

Україна

Цей продукт виконує свою роботу на всі сто відсотків

Користуюся вже, мабуть, майже 10 років. Дуже задоволена. Дуже швидко нагрівається, що дійсно економить час, так як вирівнюю волосся тільки спереду, але кожного ранку. Навіть коли забуваю вимкнути, вона автоматично виключається сама через певний час.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 