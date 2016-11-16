2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
215 °C
Turmalin kerámia
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Dany74
16/11/2016
România
Acest produs indeplineste toate cerintele
Acest produs indeplineste toate cerintele. Are un design frumos,este usor de manuit,folosit. Datorita afisajului electronic se poate regla temperatura pentru a evita arderea parului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul
Bulochka
31/10/2019
Україна
Цей продукт виконує свою роботу на всі сто відсотків
Користуюся вже, мабуть, майже 10 років. Дуже задоволена. Дуже швидко нагрівається, що дійсно економить час, так як вирівнюю волосся тільки спереду, але кожного ранку. Навіть коли забуваю вимкнути, вона автоматично виключається сама через певний час.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)