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Gyártás megszűnt

Levegős hajformázó

HP4674/00

4.8

| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Minden nap sima, tökéletes frizura, amilyenről álmodott

Legyen frizurája mindennap sima és csillogó! Az 1000 W-os SalonAirstylist Ion az ionos technológiát négy formázótartozékkal és professzionális szárítóerővel kombinálja a mindig gyönyörű, egyenes hajért.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Salon Airstylist Ion

Minden nap sima, tökéletes frizura, amilyenről álmodott

  • 1000 W

  • Kerámia

  • 4 tartozék

1000 W a professzionális eredményekért

1000 W a professzionális eredményekért

Ez a levegős hajformázó 1000 W-os fűtőelemmel rendelkezik, amely optimális légáramlást és szárítóerőt biztosít.

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Behúzható sörtéjű hajkefe az egyszerű göndörítés érdekében

Behúzható sörtéjű hajkefe az egyszerű göndörítés érdekében

Ez a könnyen használható levegős hajformázó, hajformázó kefe és hajgöndörítő is egyben. A hajkefe sörtéi egyetlen gombnyomásra visszahúzódnak, így a hajformázót könnyűszerrel kihúzhatja a hajából. Az eredmény pedig egy gyönyörű laza fürt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Kulmofén

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Kulmofén

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Proizvod ispunjava sve moje potrebe

Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Használat dátuma 2019-08-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Használat dátuma 2019-08-04

13/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četka za kosu

Najbolja četka za kosu, jednostavno oblikovanje kose i brzo sušenje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Használat dátuma 2019-07-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Használat dátuma 2019-07-13

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 