2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Minden nap sima, tökéletes frizura, amilyenről álmodott
Legyen frizurája mindennap sima és csillogó! Az 1000 W-os SalonAirstylist Ion az ionos technológiát négy formázótartozékkal és professzionális szárítóerővel kombinálja a mindig gyönyörű, egyenes hajért.
1000 W
Kerámia
4 tartozék
Ez a levegős hajformázó 1000 W-os fűtőelemmel rendelkezik, amely optimális légáramlást és szárítóerőt biztosít.
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Ez a könnyen használható levegős hajformázó, hajformázó kefe és hajgöndörítő is egyben. A hajkefe sörtéi egyetlen gombnyomásra visszahúzódnak, így a hajformázót könnyűszerrel kihúzhatja a hajából. Az eredmény pedig egy gyönyörű laza fürt.
4.8
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
MarieMajka
01/08/2018
Česká republika
Spokojenost
I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Kulmofén
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Kulmofén
Sanjalica2107
04/09/2020
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Proizvod ispunjava sve moje potrebe
Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Használat dátuma 2019-08-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Használat dátuma 2019-08-04
Sanjalica21
13/08/2020
Hrvatska
Najbolja četka za kosu
Najbolja četka za kosu, jednostavno oblikovanje kose i brzo sušenje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Használat dátuma 2019-07-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Használat dátuma 2019-07-13
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