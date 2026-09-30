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Gyártás megszűnt

Többfunkciós hajformázó

HP4680/00

Váltsa valóra frizuraálmait!

Ez a lányok világa! A Girl Glam többfunkciós hajformázó öt formázótartozékkal rendelkezik, így Ön akkor válthat stílust, amikor csak eszébe jut. Íme a tökéletes formázó azoknak az elbűvölő lányoknak, akik a saját útjukat járják.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Girl Glam

Váltsa valóra frizuraálmait!

  • 5 tartozék

Hajegyenesítő tartozék a gyönyörű, egyenes hajért

A kerámialapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen egyenes és csillogó lesz.

Kreppelő a dúsabb hatásért

Kreppelő a dúsabb hatásért

Ez a tartozék nagyszerű telt hatást ad hajának

Rácsúsztatható spirál a gyönyörű loknikhoz

Csak kövesse a spirál vonalát, és alkosson gyönyörű loknikat - soha nem volt még ennyire egyszerű!

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 