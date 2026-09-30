Váltsa valóra frizuraálmait!

Ez a lányok világa! A Girl Glam többfunkciós hajformázó öt formázótartozékkal rendelkezik, így Ön akkor válthat stílust, amikor csak eszébe jut. Íme a tökéletes formázó azoknak az elbűvölő lányoknak, akik a saját útjukat járják.