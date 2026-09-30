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Gyártás megszűnt
HP4680/01
Váltsa valóra frizuraálmait!
Ez a lányok világa! A Girl Glam többfunkciós hajformázó öt formázótartozékkal rendelkezik, így Ön akkor válthat stílust, amikor csak eszébe jut. Íme a tökéletes formázó azoknak az elbűvölő lányoknak, akik a saját útjukat járják.
5 tartozék
A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.
A kerámialapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen egyenes és csillogó lesz.
Ez a tartozék nagyszerű telt hatást ad hajának
Értékelések
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)