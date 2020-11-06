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  • Kreatív stílusok, állandó gondoskodás
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Gyártás megszűnt

Többfunkciós hajformázó

HP4698/10

4.3
| (9) Értékelések
Kreatív stílusok, állandó gondoskodás
Számtalan stílus és forma! A SalonMultistylist 10 in 1 tíz különböző kerámia formázótartozékkal rendelkezik. Tökéletes bármilyen stílus kialakítására, amelyet csak ki tud találni... sőt még többre.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonSuper Stylist

Kreatív stílusok, állandó gondoskodás

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

13 részes hajformázó készlet a korlátlan lehetőségekért

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Nincs olyan hajstílus, amelyet ne tudna megvalósítani a sokoldalú hajformázó eszközökkel! Használja a kreativitását!

Rácsúsztatható kefe a megnövelt hajvolumenért és a gyönyörű hajhullámokért

Rácsúsztatható kefe a megnövelt hajvolumenért és a gyönyörű hajhullámokért

Ez a tartozék könnyűszerrel rácsúsztatható a hajsütővasra, segítségével megnövelhető a hajvolumen, és gyönyörű hullámos frizurák készíthetők.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

9

Értékelések

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Előnyök

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Hátrányok

Немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/10 Мультистайлер

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/10 Мультистайлер

23/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP4698/22 Multi-Styler

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 