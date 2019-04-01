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Gyártás megszűnt
Szárítsa és formázza haját tövétől a hajvégekig
Egyenes és fényes frizurára vágyik? A SalonDry ‘n’ Straight 1800 W-os ionos szárítóerővel és szabadon mozgó fésűvel rendelkezik, amellyel tökéletesre formázhatja egyenes stílusú frizuráját.
1800 W
Szabadon mozgó fésű
Ion légáram
A légáram a fésűre irányul, amint az átsiklik a hajon, hogy a hajegyenesítés könnyebben megvalósuljon, mint valaha. A fésű precíz hajegyenesítéshez és igazításokhoz is kiváló.
A szabadon mozgó fésű követi a fej körvonalát, így segítségével tökéletesen kiegyenesíthető a haj.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Lotta
06/06/2013
Polska
Fajna suszarka !
Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)