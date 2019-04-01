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Gyártás megszűnt

SalonDry 'n StraightHajszárító

HP4867/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Szárítsa és formázza haját tövétől a hajvégekig

Egyenes és fényes frizurára vágyik? A SalonDry ‘n’ Straight 1800 W-os ionos szárítóerővel és szabadon mozgó fésűvel rendelkezik, amellyel tökéletesre formázhatja egyenes stílusú frizuráját.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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SalonDry 'n Straight

Szárítsa és formázza haját tövétől a hajvégekig

  • 1800 W

  • Szabadon mozgó fésű

  • Ion légáram

A hajkiegyenesítő fésű könnyedén összefogja és irányítja a hajszálakat

A légáram a fésűre irányul, amint az átsiklik a hajon, hogy a hajegyenesítés könnyebben megvalósuljon, mint valaha. A fésű precíz hajegyenesítéshez és igazításokhoz is kiváló.

A szabadon mozgó fésű segítségével a hajtőtől a hajvégekig kiegyenesítheti a hajszálakat

A szabadon mozgó fésű követi a fej körvonalát, így segítségével tökéletesen kiegyenesíthető a haj.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

06/06/2013

Polska

Polska

Fajna suszarka !

Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 