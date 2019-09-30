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Összes sorozat

  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
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  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
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  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
  • Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj

Gyártás megszűnt

DryCare EssentialHajszárító

HP4935/22

4.8
| (62) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj
A SalonDry Active ION hajszárító az ionos technológiát 2000 W-os szárítóerővel kombinálja: hajszárítás gyorsan és stílusosan. Tökéletesen fényes eredmény!
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonDry Active ION hajszárító

Gyors szárítás, csodálatosan fénylő haj

  • Ionos ápolás

  • 2000 W

  • 6 hő- és sebességfokozat

  • Hideglevegő-fokozat

Professzionális 2000 wattos hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2000 wattos hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás

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4.8

5-ből

62

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

1

30/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kímélően ápol

Közel a negyvenhez volt már párszor kezemben hajszárító. Ezzel a példánnyal közel négy éve alkotunk egy párt. Kíméletes és hasznos termék nap, mint nap. A Philips mindig kéznél van.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító

21/05/2017

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen imádom!

Rengeteg időt töltöttem hajszárítással és a végeredmény szálkás szálló haj lett. Az ionoknak köszönhetően a hajam gyorsan csillogóan szép lesz. Imádom! Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító

10/05/2019

România

România

Un produs puternic

Este un produs foarte bun și ușor de folosit. Nu deteriorează firul de par și usucă foarte repede cu putere mare, îl am de aproape 7 ani și încă este ca și nou!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 