2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ionos ápolás
2000 W
6 hő- és sebességfokozat
Hideglevegő-fokozat
4.8
5-ből
62
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Edina39
30/09/2019
Magyarország
Kímélően ápol
Közel a negyvenhez volt már párszor kezemben hajszárító. Ezzel a példánnyal közel négy éve alkotunk egy párt. Kíméletes és hasznos termék nap, mint nap. A Philips mindig kéznél van.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító
Orsika90
21/05/2017
Magyarország
Egyszerűen imádom!
Rengeteg időt töltöttem hajszárítással és a végeredmény szálkás szálló haj lett. Az ionoknak köszönhetően a hajam gyorsan csillogóan szép lesz. Imádom! Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential HP4935/22 Hajszárító
TesterphilipsLaura
10/05/2019
România
Un produs puternic
Este un produs foarte bun și ușor de folosit. Nu deteriorează firul de par și usucă foarte repede cu putere mare, îl am de aproape 7 ani și încă este ca și nou!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)