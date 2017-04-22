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  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
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  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
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  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy
  • Kifogástalan frizura, bárhová is megy

Gyártás megszűnt

SalonDryHajszárító

HP4940/00

5
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kifogástalan frizura, bárhová is megy
Ne induljon útnak az úti hajszárító nélkül! A SalonDry Travel elég kicsi ahhoz, hogy bármilyen utazótáskában elférjen. Az összecsukható, egyszerűen használható, 1600 W-os szárítóerejű készülék nem maradhat ki a bőröndből!
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonDry úti hajszárító

Kifogástalan frizura, bárhová is megy

  • 1600 W

  • Összecsukható

  • Univerzális feszültségválasztás

  • Utazótáska

1600 W-os kíméletes szárítás

1600 W-os kíméletes szárítás

Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

Műszaki adatok

Gyakran ismétlődő kérdések

Útmutatók és dokumentumok

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 