Kifogástalan frizura, bárhová is megy

Ne induljon útnak az úti hajszárító nélkül! A SalonDry Travel elég kicsi ahhoz, hogy bármilyen utazótáskában elférjen. Az összecsukható, egyszerűen használható, 1600 W-os szárítóerejű készülék nem maradhat ki a bőröndből!