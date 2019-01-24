2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
lábra
Egyszitás borotva
Akkumulátoros üzemeltetés
A kisméretű borotvafej óvja bőrét, így az a borotva használata után is puha és sima marad
A kényelmes kezelésért
A zuhanyzás vagy fürdés közbeni gyengéd és kényelmes használathoz csúszásgátló markolattal rendelkezik, ezáltal optimális eszköz a nedves és száraz használatra.
4.6
5-ből
18
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Rencsi85
24/01/2019
Magyarország
Ajánlom mindenkinek
Könnyű használat. Gyors. Egy jó ideje használom már és nagyon elégedett vagyok vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Mioara50
19/05/2019
România
Extraordinar!
Un aparat ușor de folosit! Poate fi folosit și sub duș, și pe piele uscată. Nu irită pielea! Foarte bun.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
SimonaP
07/05/2019
România
Util preț accesibil.
Este perfect nu irita,bateriile tin foarte mult îl am de 3 ani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok