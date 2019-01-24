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  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
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  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás
  • Biztonságos és egyszerű borotválkozás

Gyártás megszűnt

SatinShave EssentialNedves és száraz elektromos borotva

HP6342/00

4.6
| (18) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Biztonságos és egyszerű borotválkozás
A sokoldalú borotvával egész testét gyorsan, egyszerűen és biztonságosan borotválhatja. A készülék titka a kisméretű borotvafejben rejlik, amely gyorsan vág, miközben óvja bőrét. Az eredmény pedig puha és sima bőrfelület minden használat után!
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Biztonságos és egyszerű borotválkozás

  • lábra

  • Egyszitás borotva

  • Akkumulátoros üzemeltetés

Biztonságos borotválkozási rendszer a bőr teljes körű védelméért

Biztonságos borotválkozási rendszer a bőr teljes körű védelméért

A kisméretű borotvafej óvja bőrét, így az a borotva használata után is puha és sima marad

Profilozott, ergonomikus fogantyú

Profilozott, ergonomikus fogantyú

A kényelmes kezelésért

Nedves és száraz opció: fürdés vagy zuhanyozás közben is használható

Nedves és száraz opció: fürdés vagy zuhanyozás közben is használható

A zuhanyzás vagy fürdés közbeni gyengéd és kényelmes használathoz csúszásgátló markolattal rendelkezik, ezáltal optimális eszköz a nedves és száraz használatra.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.6

5-ből

18

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3
2
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24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom mindenkinek

Könnyű használat. Gyors. Egy jó ideje használom már és nagyon elégedett vagyok vele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Nedves és száraz elektromos borotva

19/05/2019

România

România

Extraordinar!

Un aparat ușor de folosit! Poate fi folosit și sub duș, și pe piele uscată. Nu irită pielea! Foarte bun.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat

07/05/2019

România

România

Util preț accesibil.

Este perfect nu irita,bateriile tin foarte mult îl am de 3 ani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Essential HP6342/00 Aparat de ras umed şi uscat

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  