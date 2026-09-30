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Gyártás megszűnt
HP6375/00
Élményfürdő-hangulat otthonában
Borotválás, formázás és a nem kívánt szőrzet eltávolítása a bikinivonal területéről, a tökéletes és bársonyos eredményért.
Vágás, formázás
borotválás és epilálás
Nedves és száraz használatra egyaránt: zuhany alatt és szárazon is használható, egyszerűen csapvízzel tisztítható.
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Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok