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Gyártás megszűnt

Bikini PerfectBikinivonal-formázó

HP6375/00

Élményfürdő-hangulat otthonában

Borotválás, formázás és a nem kívánt szőrzet eltávolítása a bikinivonal területéről, a tökéletes és bársonyos eredményért.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Tökéletes pontosság, kevesebb irritáció

Élményfürdő-hangulat otthonában

  • Vágás, formázás

  • borotválás és epilálás

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Zuhany alatt és szárazon is használható

Nedves és száraz használatra egyaránt: zuhany alatt és szárazon is használható, egyszerűen csapvízzel tisztítható.

A feltöltés legfeljebb 60 perc

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  