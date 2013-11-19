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Gyártás megszűnt
Élményfürdő-hangulat otthonában
A test és az arc borotválása, formázása és a nem kívánt szőrzet eltávolítása - kényelmes, precíz és bársonyos eredmény a szuperprecíziós vágónak köszönhetően.
Vágás, formázás
borotválás és epilálás
Nedves és száraz használatra egyaránt: zuhany alatt és szárazon is használható, egyszerűen csapvízzel tisztítható.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok