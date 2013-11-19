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  • A termék alternatív fényképe
  • Felvétel egyetlen termékről
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Gyártás megszűnt

Body PerfectBikinivonal-formázó

HP6379/00

4

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élményfürdő-hangulat otthonában

A test és az arc borotválása, formázása és a nem kívánt szőrzet eltávolítása - kényelmes, precíz és bársonyos eredmény a szuperprecíziós vágónak köszönhetően.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Tökéletesen pontos vágás, kevesebb irritáció

Élményfürdő-hangulat otthonában

  • Vágás, formázás

  • borotválás és epilálás

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Ezüst ionfésű a higiénikus védelemért

Zuhany alatt és szárazon is használható

Nedves és száraz használatra egyaránt: zuhany alatt és szárazon is használható, egyszerűen csapvízzel tisztítható.

A feltöltés legfeljebb 60 perc

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

19/11/2013

Polska

Polska

Idealny ze względu na wiele różnych nasadek

Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

20/05/2012

Polska

Polska

fajny, ale

Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  