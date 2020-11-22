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Összes sorozat

  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás

Gyártás megszűnt

Satinelle EssentialKompakt epilátor

HP6423/00

4.7
| (318) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű epilálás
Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt a Philips Satinelle készüléknek köszönhetően. Gyengéden eltávolítja a mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is, egészen a gyökerektől. Egyszerű epilálás az ergonomikus markolatnak és a vezetékes használatnak köszönhetően. A lemosható fej optimális higiénét biztosít.
Összes előny megtekintése
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Egyszerű epilálás

  • lábra

  • 3 tartozék

  • Vezetékes epilátor

  • Ergonomikus fogantyú

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú szőrszálakat.

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes higiénia érdekében.

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Értékelések

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4.7

5-ből

318

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

22/11/2020

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletesen működik.

Eddig ugyanezen termék korábbi változatát használtam, azzal is teljesen elégedett voltam, ezért választottam újra ezt a gépet.

Előnyök

Minden szőrszálat eltávolít.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

11/11/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó döntés

Mindenkinek ajánlom ezt az epilatort,nagyon egyszerű a használata,kényelmes, könnyen tisztítható.

Előnyök

Kényelmes egyszerű, könnyen lehet tisztítani

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szeretem használni!

Szeretem mert használatkor kíméletesen szedi a szőrt, nem tépi. Könnyen kezelhető, praktikus.

Előnyök

Kicsi, könnyű, praktikus

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential HP6420/00 Kompakt epilátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  