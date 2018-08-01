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Gyártás megszűnt
Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől
A jég hűsítő hatásának és a beépített masszírozórendszernek köszönhetően az új Satinelle Ice jelentősen csökkenti az epilálással gyakran együtt járó fájdalmat. A hipoallergén kerámia tárcsarendszer kíméletes az érzékeny bőrrel is.
kék
A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.
Követi a test körvonalait, hogy epilálás közben a fájdalomcsillapítás, valamint a hűsítő és nyugtató hatás maximális lehessen.
Jól együttműködik az epilálás kellemetlen érzését semlegesítő bőrhűsítővel.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Теда79
22/06/2019
България
Лесен за употреба и отлични резултати!
Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
murka
04/09/2015
Latvija
iesaku!!
ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok