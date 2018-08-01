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Gyártás megszűnt

Satinelle IceEpilátor

HP6491/00

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől

A jég hűsítő hatásának és a beépített masszírozórendszernek köszönhetően az új Satinelle Ice jelentősen csökkenti az epilálással gyakran együtt járó fájdalmat. A hipoallergén kerámia tárcsarendszer kíméletes az érzékeny bőrrel is.

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Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől

  • kék

Pattintós jeges hűsítő

A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.

Csuklós hűsítőfej

Követi a test körvonalait, hogy epilálás közben a fájdalomcsillapítás, valamint a hűsítő és nyugtató hatás maximális lehessen.

Beépített masszírozó rendszer

Jól együttműködik az epilálás kellemetlen érzését semlegesítő bőrhűsítővel.

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Értékelések

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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

22/06/2019

България

България

Лесен за употреба и отлични резултати!

Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

04/09/2015

Latvija

Latvija

iesaku!!

ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  