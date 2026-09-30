Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől

A jég hűsítő hatásának és a beépített masszírozórendszernek köszönhetően az új Satinelle Ice jelentősen csökkenti az epilálással gyakran együtt járó fájdalmat. A hipoallergén kerámia tárcsarendszer kíméletes az érzékeny bőrrel is.