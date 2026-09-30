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Gyártás megszűnt
HP6492/00
Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől
A jég hűsítő hatásának és a beépített masszírozórendszernek köszönhetően az új Satinelle Ice jelentősen csökkenti az epilálással gyakran együtt járó fájdalmat. A hipoallergén kerámia tárcsarendszer kíméletes az érzékeny bőrrel is.
rózsaszín
A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.
Követi a test körvonalait, hogy epilálás közben a fájdalomcsillapítás, valamint a hűsítő és nyugtató hatás maximális lehessen.
Jól együttműködik az epilálás kellemetlen érzését semlegesítő bőrhűsítővel.
Értékelések
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok