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Gyártás megszűnt
Satinelle Ice Limited Edition
Az első kerámia epilátor rápattintható jeges hűsítővel és masszírozó rendszerrel.
Fehér
A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.
Egyedülálló kerámia anyagának és ergonomikus kivitelének köszönhetően az epilálófej több szőrszálat képes megragadni, így az epilálás akár 20%-kal gyorsabb. *a Philips Satin Ice típushoz képest.
A hipoallergén epilálófej csökkenti az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kíméli bőrét.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kadmee
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
Ktimi
20/01/2019
Magyarország
Egyszeruen tokeletes, gyors, hatekony, fajdalommentes
Gyors, fajdalommentes es konnyu hasznalni, barhova magunkkal viheto, helytakarekos es higienikus
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
WalDecki
19/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Polecam
Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok