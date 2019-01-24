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Gyártás megszűnt

Satinelle IceEpilátor

HP6495/00

4.8

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Satinelle Ice Limited Edition

Az első kerámia epilátor rápattintható jeges hűsítővel és masszírozó rendszerrel.

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A Philips leggyengédebb epilátora

Satinelle Ice Limited Edition

  • Fehér

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést. A csuklós fej követi a test hajlatait, így biztosítva az optimális hűtést és fájdalomcsökkentést.

Új kerámia epiláló rendszer

Egyedülálló kerámia anyagának és ergonomikus kivitelének köszönhetően az epilálófej több szőrszálat képes megragadni, így az epilálás akár 20%-kal gyorsabb. *a Philips Satin Ice típushoz képest.

Hipoallergén tárcsák

A hipoallergén epilálófej csökkenti az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kíméli bőrét.

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Értékelések

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4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszeruen tokeletes, gyors, hatekony, fajdalommentes

Gyors, fajdalommentes es konnyu hasznalni, barhova magunkkal viheto, helytakarekos es higienikus

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

19/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Polecam

Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  