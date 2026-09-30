TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!

kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Felvétel egyetlen termékről

Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6502/00

Satinelle Ice Premium

Az első kerámiatárcsás epilátor, prémium jeges hűsítővel és szonikus masszírozó rendszerrel

Összes előny megtekintése
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

A Philips az első számú IPL márka a világon1

A leggyengédebb epilátor, jéggel és szonikus masszázzsal

Satinelle Ice Premium

Szonikus masszírozó rendszer

A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a szőrelátvolítás kellemetlen érzését

Hipoallergén tárcsák

Hipoallergén tárcsák

Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.

Prémium jeges hűsítő

Kiválóan követi a test hajlatait az optimális hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  