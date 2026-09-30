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30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
HP6502/00
Satinelle Ice Premium
Az első kerámiatárcsás epilátor, prémium jeges hűsítővel és szonikus masszírozó rendszerrel
A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a szőrelátvolítás kellemetlen érzését
Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét, így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.
Kiválóan követi a test hajlatait az optimális hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.
Értékelések
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok