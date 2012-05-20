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Gyártás megszűnt

SatinelleEpilátor

HP6508/01

3.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Heteken át tartó tökéletesen sima bőr

Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez ezzel a Philips rendszerrel, amely a szőrhagymát is eltávolítja, és ezzel nem csupán napokra, hanem hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Egy egyedülálló, kifejezetten első felhasználók számára tervezett tartozék kiegészítve, amely segít Önnek a legjobb eredmény elérésében.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Hatékony és bőréhez kíméletes szőreltávolítás

Heteken át tartó tökéletesen sima bőr

  • Precíziós

Ez az epiláló rendszer már a 0,5 mm-es szőrszálakat is eltávolítja

Ez az epiláló rendszer már a 0,5 mm-es szőrszálakat is eltávolítja

Emellett a hipoallergén tárcsák is biztosítják a megfelelő higiénét.

A teljes mértékben lemosható epilálófej jobb higiénét biztosít

A teljes mértékben lemosható epilálófej jobb higiénét biztosít

A fej lecsatlakoztatható, és folyó víz alatt megtisztítható a jobb higiénia érdekében

Kétszeresen hullámos masszírozó görgő a különlegesen kímélő epiláláshoz

Kétszeresen hullámos masszírozó görgő a különlegesen kímélő epiláláshoz

Minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és megnyugtatja a bőrt a szőrtelenítést követően

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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3.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonaly produkt dla kazdej kobiety

Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .

Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry , ładny wygląd

aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  