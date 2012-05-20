2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
Heteken át tartó tökéletesen sima bőr
Kezdjen hozzá a szőrtelenítéshez ezzel a Philips rendszerrel, amely a szőrhagymát is eltávolítja, és ezzel nem csupán napokra, hanem hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Egy egyedülálló, kifejezetten első felhasználók számára tervezett tartozék kiegészítve, amely segít Önnek a legjobb eredmény elérésében.
Precíziós
Emellett a hipoallergén tárcsák is biztosítják a megfelelő higiénét.
A fej lecsatlakoztatható, és folyó víz alatt megtisztítható a jobb higiénia érdekében
Minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és megnyugtatja a bőrt a szőrtelenítést követően
3.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nika2323
20/05/2012
Polska
Doskonaly produkt dla kazdej kobiety
Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
17/12/2013
Polska
Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .
Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
15/05/2012
Polska
Dobry , ładny wygląd
aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle HP6508/01 Epilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok