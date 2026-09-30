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Gyártás megszűnt

Satinelle Ice PremiumEpilátor

HP6511/00

Extra gyengéd, ultra gyors

A kerámiatárcsák a szőrt egészen a gyökerektől távolítják el, így bársonyos simaságot biztosítanak. Ezzel az újratölthető epilátorral bárhol, bármikor szőrteleníthet!

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Vezeték nélküli epilátor masszázzsal

Extra gyengéd, ultra gyors

  • Vezeték nélküli

Szonikus masszázs aloe verával

Szonikus masszázs aloe verával

A bőrt gyengéden masszírozva minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és kellemesebbé teszi az epilálás teljes folyamatát.

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Hipoallergén tárcsák antibakteriális bevonattal

Hipoallergén tárcsák antibakteriális bevonattal

A kerámia epilálófej hipoallergén tárcsái csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét.

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  