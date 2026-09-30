2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HP6511/00
Extra gyengéd, ultra gyors
A kerámiatárcsák a szőrt egészen a gyökerektől távolítják el, így bársonyos simaságot biztosítanak. Ezzel az újratölthető epilátorral bárhol, bármikor szőrteleníthet!
Vezeték nélküli
A bőrt gyengéden masszírozva minimálisra csökkenti a kellemetlen érzést, és kellemesebbé teszi az epilálás teljes folyamatát.
A kerámia epilálófej hipoallergén tárcsái csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét.
Értékelések
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok